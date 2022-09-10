Тренер фигуристов Давыденко о зарплатах футболистов: «Я не знаю, насколько сильно они гробят здоровье. Там тоже полно травм, по ногам они получают»

Тренер по фигурному катанию ответил на вопрос о зарплатах фигуристов и футболистов.

– Известность ваша после Олимпиады выросла, даже в бане узнают. Приятно?

– Было такое, да. Но я не зацикливаюсь на этом, не гонюсь за известностью. Нет такого – о, я медийный чувак! Да и какой я медийный чувак – я же не ведущий Первого канала. Окей, появляюсь в медиапространстве. Но нет такого – я хожу в магазин в олимпийской куртке, чтоб лицом порисоваться. Не из этих людей я. Безусловно, приятно, конечно, когда узнают, оценивают твою работу. Но я делаю ее не для того, чтобы меня в магазине узнали и остановили. Это не самоцель.

– Но фигуристы явно отстают в медийности от футболистов, у которых особо нет успехов. Да и по зарплатам, в сборной фигуристы получают много, а дальше пропасть.

– Так исторически сложилось. А есть виды спорта, где вообще почти ничего не зарабатывают. Где нет рекламы, спонсоров. А есть английский бильярд, снукер, я очень люблю смотреть. Там в Премьер-лиге огромные деньги. Вот популярен в Англии снукер, так сложилось.

– Но историю же можно менять. Просто справедливо ли это, когда фигуристы выигрывают, но получают меньше, чем проигрывающие футболисты?

– Не задумывался. Сейчас вот вы сказали, даже задумался. К сожалению, у нас сейчас многое зациклено на деньгах. Общество потребления. Нет, без денег – плохо, конечно! Они нужны для комфортной жизни. Но не все измеряется ими и не стоит думать только о них.

Если говорить о футболистах – я же не знаю, насколько сильно они гробят свое здоровье. Там тоже полно травм, по ногам они получают. Чтобы рассуждать, надо понимать их энергозатраты и риски для здоровья, которые должны быть покрыты деньгами. У меня нет такого уровня экспертизы. Вы можете сказать – а кто-то вообще на скамейке сидит, не бегает – и все равно миллионы получает. Но так можно бесконечно тему раскручивать, не берусь судить, – сказал Давыденко.