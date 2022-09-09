Кирилл Давыденко: «У нас будут проходить турниры с призовыми. Размер гонораров нам не озвучивали, но важно, что спортсмены будут за работу получать деньги»

Тренер Кирилл Давыденко поделился мнением о мотивации российских фигуристов для продолжения карьеры в условиях отстранения от международных соревнований.

«Есть несколько факторов, которые помогают с этой ситуацией справиться. Первый — любовь к тому, что ты делаешь, и вера в то, что в ближайшее время это отстранение закончится. Наверное, и проявятся сейчас те, кто по-настоящему любят свое дело.

Второе — еще раз огромную благодарность выражу федерациям фигурного катания России и Санкт-Петербурга за их поддержку спортсменов. У нас будут проходить турниры с призовыми. Размер гонораров нам не озвучивали, но в данном случае важно то, что спортсмены будут за свою работу получать деньги. Для них, как ни крути, это хорошая мотивация.

Будут красиво организованы эти турниры, с поддержкой Первого канала и других СМИ. Для спортсмена это также важно, потому что он будет чувствовать, что о нем не забывают. О его труде будут говорить.

Наконец, конкуренция в российском фигурном катании на данный момент высока. У нас есть с кем соперничать. Не хочу никого обидеть, но если бы данная ситуация произошла со страной, где в фигурном катании был бы один явный лидер — вот тогда бы у него возникла проблема с мотивацией.

А у нас страна большая, внутренняя конкуренция очень острая и интересная. Это тоже будет подстегивать спортсменов к тому, чтобы не вешать нос, становиться лучше и побеждать. А за ними, как следствие, будет подтягиваться молодежь.

Видя, что спорт развивается, ведущие атлеты никуда не уходят, по телевидению их показывают, деньги они получают, юниоры получат отличный стимул прогрессировать и потом приходить на замену лидерам», — сказал Давыденко.