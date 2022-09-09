Российский тренер рассказал о переживаниях фигуриста Андрея Мозалева после 19-го места на Олимпийских играх в Пекине.

«Первое, что хочу сказать: внимание Андрея на неудачной Олимпиаде я не акцентировал и ни разу ему не говорил, например, после плохой тренировки: «А вот вспомни, что было, плохо будешь работать — опять такое повторится». Ни в коем разе.

Андрей — мальчик очень чувствительный, и у него память хорошая. Я давно его знаю и уверен, что какие-то вещи он очень хорошо помнит и в душе из-за них переживает. Просто он довольно закрытый человек и не показывает этого, но по взгляду, по включенности какой-то при общении я это чувствую. Поэтому тот объем переживаний, который у него есть, я считаю, более чем достаточный, и включать какие-то дополнительные триггеры не нужно.

А потом, ведь человеческая память так устроена, что просто так что-то взять и стереть из нее невозможно. Подумайте, произошло что-то у вас, например, расстались вы с любимым человеком, и вам говорят: «А сотрите его из памяти и начните с чистого листа». Возможно это?

Голова — как мусорное ведро, туда летит куча информация через органы осязания. Только обычное мусорное ведро можно опустошить, а с головой все по-другому. Переживания из нее не выкинешь. Поэтому я и не напоминаю Андрею про Олимпиаду вообще ни в каком контексте. Если скажу: «Забудь и не переживай», — это сработает как триггер. Может быть, он как раз и стал забывать, а тут я взял и напомнил.

Я вообще не верю во фразу «время лечит». Перефразировал бы ее так: время притупляет. Притупляет какую-то остроту ощущений. Но стоит только появиться раздражителю — в любом виде — так сразу в голове всплывают какие-то моменты.

Я уже не раз говорил, что Андрей — не раздолбай. У каждого человека, понятно, есть некая доля лени, но он не халтурщик. Тыкать его носом как нашкодившего котенка лишний раз в его неудачу нет никакой необходимости. И так он самобичеванием достаточно занимается, я это знаю, и перегружать ему голову нет никакого смысла.

Поэтому я после каждого старта говорю ему: «Андрей, это очередная ступенька, очередной опыт в твоей жизни. Извлекай уроки, думай, анализируй». Какие-то вещи, конечно, мы и вместе проговариваем. Но в целом то, что мы проговариваем, мы потом забываем. Не в том смысле, что нажали кнопку Delete, а не поднимаем этот вопрос более в наших дискуссиях», — сказал Давыденко.