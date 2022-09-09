Светлана Соколовская: «У Самоделкиной невероятный характер, она – боец, спортсменка до мозга костей. Поэтому и хочу попробовать ей помочь»

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о работе с Софьей Самоделкиной, которая перешла в ее группу весной этого года от .

– Приход этой спортсменки к вам в группу был неожиданным?

– Я обалдела, если честно. В свое время Самоделкина каталась у моей же ученицы Лилии Биктагировой, то есть я знаю ее, что называется, с пеленок. Но потом у них что-то не сложилось, и я сама рекомендовала родителям девочки пойти к Давыдову.

У них очень хороший, на мой взгляд, был тандем. Но Соня захотела вернуться.

– Вы не спрашиваете в таких случаях, почему человек принял такое решение?

– Зачем в этом копаться? Знаете, я за свою жизнь не позвала к себе ни одного спортсмена. Ни намеками, никак. И если ко мне приходят, прошу подумать только об одном – о правильности этого перехода. Потому что, убегая от себя, всё равно никуда не убежишь.

Вот я и даю время, чтобы человек хорошенько подумал, зачем он это делает. Мало ли, накричал на него тренер или поругались из-за чего-то. Все ругаются, даже в семье. А вот если переход осознанный и решение уже созрело, спортсмен все равно уйдет. Не ко мне, так к кому-то другому.

– Вы сразу согласились взять Софу к себе?

– Сначала спросила: «Что у тебя с ногой?» Видела, как она каталась на Кубке Первого канала. Да и ко мне она в первый раз пришла в лангетке. Поэтому мы договорились: сначала приводим ногу в порядок, а потом уже будем разговаривать.

– Вы видите какие-то качества, которые способны выделить эту фигуристку среди тех, с кем она будет соревноваться в ближайшем будущем?

– На данном этапе я вообще не имею права рассуждать на эту тему. У меня с девочками пока еще нет результата. Ни с одной. Была Лиля Биктагирова, которая дважды становилась третьей на чемпионате России, но потом она начала расти – и выросла в моего второго тренера, как говорится.

– Но, если тупо говорить спортивным языком, материал в лице Самоделкиной вы получили хороший?

– Да. У Сони невероятный характер, она боец, причем классный. Она вообще по своей сути победитель, спортсменка до мозга костей. Поэтому я и хочу попробовать ей помочь.

У нее есть еще одно совершенно замечательное качество. Если вы заметили, она все время забирает внимание на себя, когда катается. Не стоит над душой, не навязывает себя, но ты непроизвольно все время следишь за ней глазами. Это большая редкость в нашем виде спорта.

– Как скоро вы будете пытаться восстановить четверные прыжки?

– Торопиться точно не станем. Тем более что у Самоделкиной, как оказалось, очень непростая травма была. Соня до сих пор еще тейпированная катается. Плюс растет, не слишком привычно себя чувствует в связи с этим.

Нужно приводить в порядок тело, восстанавливать сложные элементы. Как раз поэтому я приняла решение поставить примерно в одном ключе и короткую, и произвольную программы. Развить Софу в этом направлении, а потом уже смотреть, что еще можно ей дать, – сказала Соколовская.

Самоделкина о том, почему перешла от Давыдова к Соколовской: «Все меняется. Жизнь изменилась, я изменилась. Просто пришло время»