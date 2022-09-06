Сергей Давыдов: «Ситуация в группе у меня нормальная. Идет рабочий процесс. Что касается ухода Самоделкиной – такие вещи не выбивают из колеи»

Тренер Сергей Давыдов рассказал, как складывается рабочий процесс после ухода фигуристки из его группы.

«Ситуация в группе у меня нормальная. Идет рабочий процесс. Все как было – ничего не поменялось. Что касается ухода Софьи Самоделкиной, то тут нет никаких проблем. Такие вещи не выбивают из колеи, работаем дальше. Есть ли на горизонте новые звезды? Если будем хорошо работать, они появятся.

Мы сконцентрированы на своей работе. Если говорить о развитии методик, то какие‑то новые вещи каждый сезон пробуешь. Всегда надо учиться, добавлять новые элементы в тренировочный процесс.

Я слышал, что в школе Евгения Плющенко тренером по ОФП теперь работает Иван Скобрев. Я себе таких проб позволить не могу. Но мы всегда стараемся добавлять какие‑то новые упражнения, чтобы становиться лучше.

Если смотреть на уровень первенства Москвы, то видно, что он растет. Все работают, фигуристы становятся лучше, конкуренция повышается», – сказал Давыдов.