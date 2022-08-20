«Гламурчика я вообще не увидела. Опять Мальчиш-Плохиш». Первый канал показал, как Соколовская работает с Самоделкиной

Первый канал показал, как тренер работает над программой с фигуристкой Софьей Самоделкиной.

«Дай, пожалуйста, мне девочку. Не как Мальчиш-Плохиш, а девочку. Где эта штучка? Там маленький прогибчик был гламурненький. Гламурчика я вообще не увидела. Опять соня, Мальчиш-Плохиш.

Когда держишь ангелочка – подняла, запеленала, погладила, крылышки расправила, на руку положила – и вот здесь как крылышко рукой сделай, обыграй. И потом его отпустишь в небо», – сказала Соколовская фигуристке.