Самоделкина о том, почему перешла от Давыдова к Соколовской: «Все меняется. Жизнь изменилась, я изменилась. Просто пришло время»

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Российская фигуристка Софья Самоделкина ответила на вопросы болельщиков.

В апреле этого года Самоделкина перешла к тренеру Светлане Соколовской. Ранее она тренировалась в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.

– На сколько процентов оцениваешь подготовку к сезону?

– По ощущениям, на 70%.

– Почему ты перешла в другую группу? 

– Все меняется. Жизнь изменилась. Я изменилась. Просто пришло время.

– Как в новом штабе?

– Чувствую себя как в родной семье.

– Напрягает присутствие посторонних на тренировке?

– Наоборот, подбадривает. 

– Возможна ли настоящая дружба в спорте?

– Не могу ответить с полной уверенностью на этот вопрос. Но, думаю, нет. 

– Как следите за питанием и весом?

– В переходном возрасте уследить и за тем, и за другим – тяжело,но выполнимо. Приходится себя во всем ограничивать.

– Были ли сомнения при переходе к Светлане Владимировне (Соколовской)?

– Сомнения есть всегда.

– Часто ли бывает выгорание? Как справляешься с ним?

– Было такое и не раз. Когда такое бывает – захожу в директ и читаю невероятно милые сообщения от самых лучших людей. 

– Важна ли в спорте удача?

– Я слышала такое выражение, что удачу тоже нужно заслужить.

– Ощущаешь ли ты себя популярной? Часто ли подходят на улице, чтобы сфотографироваться?

– Не могу сказать, что чувствую себя прямо популярной, «звездой» такой. И не могу отрицать, что совсем никак себя не ощущаю. Что-то среднее. 

– Как ты обычно проводишь межсезонье помимо тренировок?

– Наверное, я просто позволяю себе чаще ходить в кино, погулять, сходить на какие-нибудь концерты. В принципе, больше ничего не меняется, – сказала Самоделкина. 

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