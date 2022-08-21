Самоделкина о том, почему перешла от Давыдова к Соколовской: «Все меняется. Жизнь изменилась, я изменилась. Просто пришло время»

Российская фигуристка ответила на вопросы болельщиков.

В апреле этого года Самоделкина перешла к тренеру . Ранее она тренировалась в ЦСКА под руководством .

– На сколько процентов оцениваешь подготовку к сезону?

– По ощущениям, на 70%.

– Почему ты перешла в другую группу?

– Все меняется. Жизнь изменилась. Я изменилась. Просто пришло время.

– Как в новом штабе?

– Чувствую себя как в родной семье.

– Напрягает присутствие посторонних на тренировке?

– Наоборот, подбадривает.

– Возможна ли настоящая дружба в спорте?

– Не могу ответить с полной уверенностью на этот вопрос. Но, думаю, нет.

– Как следите за питанием и весом?

– В переходном возрасте уследить и за тем, и за другим – тяжело,но выполнимо. Приходится себя во всем ограничивать.

– Были ли сомнения при переходе к Светлане Владимировне (Соколовской)?

– Сомнения есть всегда.

– Часто ли бывает выгорание? Как справляешься с ним?

– Было такое и не раз. Когда такое бывает – захожу в директ и читаю невероятно милые сообщения от самых лучших людей.

– Важна ли в спорте удача?

– Я слышала такое выражение, что удачу тоже нужно заслужить.

– Ощущаешь ли ты себя популярной? Часто ли подходят на улице, чтобы сфотографироваться?

– Не могу сказать, что чувствую себя прямо популярной, «звездой» такой. И не могу отрицать, что совсем никак себя не ощущаю. Что-то среднее.

– Как ты обычно проводишь межсезонье помимо тренировок?

– Наверное, я просто позволяю себе чаще ходить в кино, погулять, сходить на какие-нибудь концерты. В принципе, больше ничего не меняется, – сказала Самоделкина.

«Гламурчика я вообще не увидела. Опять Мальчиш-Плохиш». Первый канал показал, как Соколовская работает с Самоделкиной