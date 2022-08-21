Самоделкина о том, почему перешла от Давыдова к Соколовской: «Все меняется. Жизнь изменилась, я изменилась. Просто пришло время»

Российская фигуристка Софья Самоделкина ответила на вопросы болельщиков.
В апреле этого года Самоделкина перешла к тренеру Светлане Соколовской. Ранее она тренировалась в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.
– На сколько процентов оцениваешь подготовку к сезону?
– По ощущениям, на 70%.
– Почему ты перешла в другую группу?
– Все меняется. Жизнь изменилась. Я изменилась. Просто пришло время.
– Как в новом штабе?
– Чувствую себя как в родной семье.
– Напрягает присутствие посторонних на тренировке?
– Наоборот, подбадривает.
– Возможна ли настоящая дружба в спорте?
– Не могу ответить с полной уверенностью на этот вопрос. Но, думаю, нет.
– Как следите за питанием и весом?
– В переходном возрасте уследить и за тем, и за другим – тяжело,но выполнимо. Приходится себя во всем ограничивать.
– Были ли сомнения при переходе к Светлане Владимировне (Соколовской)?
– Сомнения есть всегда.
– Часто ли бывает выгорание? Как справляешься с ним?
– Было такое и не раз. Когда такое бывает – захожу в директ и читаю невероятно милые сообщения от самых лучших людей.
– Важна ли в спорте удача?
– Я слышала такое выражение, что удачу тоже нужно заслужить.
– Ощущаешь ли ты себя популярной? Часто ли подходят на улице, чтобы сфотографироваться?
– Не могу сказать, что чувствую себя прямо популярной, «звездой» такой. И не могу отрицать, что совсем никак себя не ощущаю. Что-то среднее.
– Как ты обычно проводишь межсезонье помимо тренировок?
– Наверное, я просто позволяю себе чаще ходить в кино, погулять, сходить на какие-нибудь концерты. В принципе, больше ничего не меняется, – сказала Самоделкина.
«Гламурчика я вообще не увидела. Опять Мальчиш-Плохиш». Первый канал показал, как Соколовская работает с Самоделкиной