Трусова посетила тренировку Кондратюка: «Мне проще прыгать в тишине. Переживаю ли, когда Марк заходит на четверные? Очень переживаю, страшно»

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Фигуристка Александра Трусова рассказала о переживаниях за Марка Кондратюка.

Сегодня спортсменка посетила тренировку группы Светланы Соколовской.

– У вас кто на тренировке музыкой заведует?

– Даниил Маркович (Глейхенгауз, хореограф – Sports.ru). А обычную ставят Камила (Валиева), когда приходит – Алина (Загитова)... Даня Самсонов, Даша (Усачева). Морис (Квителашвили) иногда.

Мне проще прыгать в тишине или под какой-то просто фоновой музыкой.

– Выходной, а ты все равно на катке!

– Ничего страшного.

– Переживаешь, когда Марк заходит на четверные?

– Очень переживаю, страшно.

– Почему когда сама заходишь – не страшно?

– Я контролирую там. А здесь – нет.

– Марк больше старается, когда ты здесь?

– Говорит мне, что да, – ответила Трусова в сюжете Первого канала.

«Понимаю, что у тебя невеста – «ракета». Но это же не значит, что надо летать криво-косо». Первый канал показал тренировку Кондратюка с участием Трусовой

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