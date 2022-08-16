«Понимаю, что у тебя невеста – «ракета». Но это же не значит, что надо летать криво-косо». Первый канал показал тренировку Кондратюка с участием Трусовой

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Первый канал опубликовал сюжет о тренировке российского фигуриста Марка Кондратюка.

На видео показано, как спортсмен выполняет прыжки и общается со своим тренером – Светланой Соколовской. Занятие также посетила девушка Кондратюка – фигуристка Александра Трусова.

«Минут на 30 хотя бы соберись, а? Я уже про все твои выезды вот эти вот, полеты...

Я понимаю, что у тебя невеста – «ракета» (прозвище Трусовой – Sports.ru). Но это же не значит, что надо летать-то вообще криво-косо» – рассмеявшись сказала Соколовская Кондратюку во время тренировки.

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