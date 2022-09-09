Татьяна Тарасова о санкциях МОК: «Их доводы звучат смешно. Они сами расписываются в том, что без политики не могут и шага сделать»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по отстранению российских спортсменов.  

«Если страны не пускают наших спортсменов, то претензии нужно предъявлять этим странам, а не нашим спортсменам. Почему они должны страдать? Нашим спортсменам не мешает и никогда не мешало ездить на соревнования.

Поэтому их доводы звучат несколько смешно. Они сами расписываются в том, что без политики они не могут и шага сделать.

Результаты соревнований будут нечестными и неблагородными, потому что они не допускают сильнейших. Как говорят в народе, там хотят, чтобы выигрывали другие — с нами бороться и выигрывать тяжело», – сказала Тарасова. 

МОК: «Правительства стран вмешивались в работу федераций, мы приняли защитные меры. Вынуждены рекомендовать неучастие атлетов из-за национальности»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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