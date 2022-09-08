МОК: «Правительства стран вмешивались в работу федераций, мы приняли защитные меры. Вынуждены рекомендовать неучастие россиян из-за национальности»

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил меры в отношении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Защитные меры также остаются в силе, мы уже неоднократно разъясняли дилемму, стоящую перед международным спортивным движением.

Защитные меры были приняты, так как правительства разных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций в отношении того, кто может принимать участие в соревнованиях. Это поставило под угрозу цельность спортивных соревнований.

Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы и приняли защитные меры. Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности», – цитирует Адамса «Р-Спорт».

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