Тарасова о визите к группе Рукавицына: «Обстановка на льду хорошая, показали мне поставленные программы – все сделано грамотно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о новых программах фигуристов группы .

Накануне Тарасова посетила тренировку группы Рукавицына.

«Обстановка на льду хорошая, они показали мне только поставленные программы – все сделано грамотно.

Дима Алиев сейчас прыгает три четверных прыжка, включая лутц, ошеломляюще прыгал четверной риттбергер.

Программы поставлены, сейчас они начинают их накатывать, где-то менять шаги, работы еще много», – сказала Тарасова.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына