Евгений Рукавицын: «Сотрудничество с Тарасовой дает нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встрясочку. Это движет нас вперед»

Тренер Евгений Рукавицын заявил, что визит на тренировку его группы придал дополнительной мотивации фигуристам.

«К сожалению, я не находился на тренировке с участием Татьяны Анатольевны в Санкт-Петербурге, поскольку сейчас на юниорских прокатах в Новогорске. Но мы получили ценные, а точнее, бесценные указания и замечания.

Мне кажется, что такие легенды, как Татьяна Анатольевна, являются козырем российского спорта, фигурного катания.

Наблюдая за ее работой, за тем, как тонко она чувствует малейшие нюансы движения и не только тела, но и души, как точно она подбирает слова, ощущаешь драгоценное чувство преемственности поколений.

Сотрудничество с ней дает нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встрясочку, все это движет нас вперед», – рассказал Рукавицын.

Тарасова о визите к группе Рукавицына: «Посмотрела, как Алиев прыгает четверные сальхов, тулуп и лутц. Игнатов покорил четверным риттбергером»