Евгений Рукавицын: «Сотрудничество с Тарасовой дает нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встрясочку. Это движет нас вперед»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Евгений Рукавицын ТАСС Фигурное катание

Тренер Евгений Рукавицын заявил, что визит Татьяны Тарасовой на тренировку его группы придал дополнительной мотивации фигуристам.

«К сожалению, я не находился на тренировке с участием Татьяны Анатольевны в Санкт-Петербурге, поскольку сейчас на юниорских прокатах в Новогорске. Но мы получили ценные, а точнее, бесценные указания и замечания.

Мне кажется, что такие легенды, как Татьяна Анатольевна, являются козырем российского спорта, фигурного катания.

Наблюдая за ее работой, за тем, как тонко она чувствует малейшие нюансы движения и не только тела, но и души, как точно она подбирает слова, ощущаешь драгоценное чувство преемственности поколений.

Сотрудничество с ней дает нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встрясочку, все это движет нас вперед», – рассказал Рукавицын.

Тарасова о визите к группе Рукавицына: «Посмотрела, как Алиев прыгает четверные сальхов, тулуп и лутц. Игнатов покорил четверным риттбергером»

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