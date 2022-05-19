«Взял ипотеку и сделал первый взнос. Понимаю, что не прогадал: сегодня цены – просто космос». Мозалев рассказал о покупке квартиры

Российский фигурист рассказал, что купил квартиру на призовые деньги.

– Кирилл Анатольевич (Давыденко) мне по секрету рассказал, что ты купил себе квартиру.

– Это было еще 2 года назад, в юниорский сезон, в котором я все почти выиграл. И чемпионат мира среди юниоров в том числе. Скопилась круглая сумма.

Потом начался ковид. Кирилл Анатольевич сказал, что нужно эти деньги куда-то вложить, потому что рубль обесценивается. Взял ипотеку и сделал первый взнос.

Сейчас понимаю, что не прогадал, сегодня цены – просто космос, ха-ха. Родители помогли немножко со взносом, но потом я все отдал.

– За два года сильно цены выросли?

– Похожих квартир нет сейчас, не могу с чем-то сравнивать. Но приблизительно… в полтора раза точно, а, может, и больше.

– Уже переехал?

– Думаю, в конце следующего сезона железобетонно должен переехать. Пока идет ремонт.

– Ремонт делаешь тоже за свои?

– Естественно, – сказал Мозалев.