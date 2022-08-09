Короткая программа Мозалева поставлена под микс песен Led Zeppelin, произвольная – под композицию Яна Тирсена

Российский фигурист рассказал о программах для нового сезона.

«До контрольных прокатов в Петербурге я не буду называть выбранные нами композиции (для короткой) – программа состоит из двух. Назову лишь группу – Led Zeppelin. Одну из композиций предложил Кирилл Анатольевич (Давыденко). Но я решил сам послушать и другие альбомы. Одна из песен мне очень понравилась, и мы решили скомпоновать обе композиции. Нам хотелось, чтобы программа получилась не только разноплановой, но и в определенном смысле новой для меня.

Думаю, должно получиться хорошо. И хотя вторая композиция у многих меломанов на слуху, но фигуристы не так часто ее брали.

Мы хотели подобрать музыку в новом для меня стиле, что давало бы возможность развиваться в разных направлениях, не зацикливаться на чем-то одном, пусть даже и выигрышном.

Мне самому программа нравится. Как примут ее болельщики, станет понятно по их реакции. Программу поставил Денис Лунин, но правильнее сказать, что в постановке участвовали мы все вместе. Над хореографической составляющей, руками, мы много работали с Игорем Александровичем Кощеевым. Денис в прошлом танцор, и шаги, связки, прочее – его сфера, а руки и все такое – Игорь Александрович. Если говорить о сюжете, то слова песен объяснят, о чем программа.

Музыку для произвольной также нашел Кирилл Анатольевич. Случайно. Включил на тренировке, и она сразу всем запала. Я потом несколько раз ее дома прослушал, и в наушниках, и через колонки. Оригинальная вещь, некоторые кусочки мне очень понравились.

Композитор – Ян Тирсен. Все подробности о постановке этой программы я расскажу после контрольных прокатов. Кстати, для этой программы мы придумали интересную историю.

Вдруг я ощущаю, что одна моя рука начинает жить своей жизнью, будто в нее кто-то или что-то вселяется. Поначалу меня это страшно раздражает, но постепенно на смену этому чувству приходит понимание, что надо с этим как-то дальше жить, находить компромиссы и контакт, потому что конфронтация ни к чему хорошему не приведет», – рассказал Мозалев.