Давыденко о Мозалеве: «Программы давно готовы – сделали их еще перед отпуском, теперь их нужно накатывать. Соревнования будут – это самое главное»

Тренер Кирилл Давыденко рассказал о подготовке российского фигуриста Андрея Мозалева к сезону.

«Андрей прошел сбор по общефизической подготовке в Новогорске с другими фигуристами нашей группы, принял участие в нескольких шоу, а сейчас завершил работу на сборе в Оренбурге.

Теперь до контрольных прокатов остаемся в Санкт-Петербурге на нашей основной базе в академии [фигурного катания Санкт-Петербурга], поскольку подготовка к сезону требует вдумчивой и объемной работы. Программы давно готовы – мы сделали их еще перед отпуском, а теперь их нужно накатывать.

Правила игры получены, и мы играем по ним, не вижу смысла терять энергию и эмоции по этому поводу (Давыденко говорит об отстранении россиян от международных стартов – Sports.ru). Мы должны адаптироваться к новым условиям, тем более что Федерация фигурного катания на коньках России обеспечила достаточное количество турниров нашим спортсменам.

Соревнования будут – это самое главное. А что касается мотивации, то такого вопроса не стоит, если ты любишь то, чем занимаешься, – любишь безусловно. Я уверен, что все будет хорошо, просто сейчас время совершает очередной исторический виток, а мы оказались его действующими лицами», – сказал Давыденко.