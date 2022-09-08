Тамара Москвина: «Если мы говорим о мотивации, для кого-то это деньги, а для кого-то нет. Фигуристы нашей группы мотивированы достижениями в спорте»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась о мотивации для спортсменов в условиях отстранения от международных соревнований.

— Вам приходится беседовать с учениками, чтобы помогать найти мотивацию?

— Перед каждым сезоном мы ставим перед спортсменами задачи. Программы такие-то, элементы такие-то, хореография такая-то, соревнования такие-то, места такие-то. В нынешнем сезоне все точно так же.

— То есть то, что нет международных турниров и призовых за них, не проблема?

— А что, соревнования в России более низкого уровня? У нас есть календарь российских соревнований, к ним мы и готовимся.

— Кто-то жалуется, что денег за них получит меньше.

— Если мы говорим о мотивации, то для кого-то это деньги, а для кого-то и не деньги. Фигуристы, которые катаются в нашей группе, мотивированы достижениями в спорте, — сказала Москвина.