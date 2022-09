Кадырова и Колесов о произвольной под Queen: «По сюжету мы – влюбленная пара, олицетворяющая любовь разных времен. История, в которой каждый увидит что-то свое»

Российские фигуристы и Валерий Колесов, выступающие в парах, рассказали о новой произвольной программе под песню Who wants to live forever группы Queen.

– Расскажите о произвольной программе, которую вы презентовали на контрольных прокатах.

Колесов: Музыку нам предложили тренеры группы, и она нам сразу понравилась.

Тему программы и образы помог раскрыть Альберт Галичанин – балетмейстер и бывший солист театра Эйфмана. С ним мы работали и над короткой программой, о которой я вам ранее рассказывал.

По сюжету, мы влюбленная пара, олицетворяющая любовь разных времен. Если прислушаться, то сначала звучит музыка рыцарских времен, а потом Who wants to live forever – более современная.

Кадырова: Вначале Валера защищает меня от врагов, но не успевает помочь. Меня ранят, и я медленно умираю. Валера пытается найти какое‑то снадобье, чтобы спасти меня.

Под конец он добывает лекарство. Песню «Кто хочет жить вечно» мы обыгрываем в ключе «Кто хочет любить вечно». Такая вот глубокая тема и история, в которой каждый увидит что‑то свое.

– Я заметила у вас несколько позиций из танцев на льду. Кто предложил внедрить их в программу?

– Все вместе как‑то решили. К тому же, это прописано в правилах. Например, в спирали должен быть такой элемент. Поэтому мы ищем варианты, смотрим разные видео для вдохновения – так и получаются находки. У акробатов мы тоже брали уроки.

– Что вам сказали тренеры после выступления?

– Что это первый публичный прокат, работаем дальше! Что дальше будет только лучше.

– В день короткой программы тренеры хлопали милыми предметами после каждого вашего успешно исполненного элемента. Это фишка Тамары Николаевны?

– Да, она нас так подбадривает. А еще у нее есть резиновая курица, подобно игрушке для собачек. Когда Тамара Николаевна хочет нас громко похвалить, она сжимает курицу ладошками и та пищит, – рассказали фигуристы.