Илья Авербух: «Тренировки нашей группы проходят на катке Нины Мозер. Можно сказать, наше отделение танцев на льду работает в Mozer Team»

Хореограф Илья Авербух рассказал о начале тренерской работы и сотрудничестве со школой .

«Полгода назад была создана группа, ее старшим тренером является . Я работаю с этой группой, также помогаю ребятам, тренирую. Был постановщиком программ, это касается двух пар, которые сейчас будут выходить на лед.

Мы начали с юниоров и провели достаточно активный летний период. Конечно, танцы на льду требуют много времени. У нас весьма большая группа, на турнире (первенство Москвы) из нее представлено семь пар, но я работаю именно с двумя: Александра Шинкаренко и Влад Михайлов, а второй дуэт — Полина Пилипенко и Паша Драко.

Безусловно, мы все вместе учимся, это первый наш турнир. В этой школе также работает и выступавший с ней . Так что это для всех хороший опыт совместной работы.

Почему решил начать тренировать именно в этой группе? С Леной Масленниковой мы работаем, сотрудничаем долгие годы. Поэтому именно она захотела создать такую школу, пригласила нас в школу Нины Михайловны Мозер, так что тренировки проходят именно на катке Нины Михайловны. Можно сказать, наше отделение танцев на льду работает в Mozer Team.

Здесь и Нине Михайловне стоит сказать большое спасибо. Появление еще одной школы танцев на льду многих всколыхнуло, это для всех только плюс. Подчеркиваю, что мы начали работать исключительно с юниорами, даже можно сказать «доюниорами», с ребятами до 16 лет, — сказал Авербух.