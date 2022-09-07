Гран-при среди юниоров. Смит и Денг, Кемп и Елизаров, Шмитц и Тейлор представят короткие программы

8 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Рига, Латвия
Пары
Короткая программа
Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
2. Каролина Шан Кампильо – Мигель Мартос (Испания)
3. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)
Вторая разминка
4. Кайла Смит – Энди Денг (США)
5. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан)
6. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)