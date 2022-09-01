Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Панетта и Трэшер, Кучанова и Вохозка, Барам и Тюменцев выступят с короткими программами

1 сентября на втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Остраве пары выступят с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Пары

Начало – 15.50 по московскому времени.

Первая разминка

1. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

2. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия)

3. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

4. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

Вторая разминка

5. Люси Хэй – Кайл Маклеод (Великобритания)

6. София Барам – Даниил Тюменцев (США)

7. Кайла Смит – Энди Денг (США)

8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве