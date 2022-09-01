Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Панетта и Трэшер, Кучанова и Вохозка, Барам и Тюменцев выступят с короткими программами

1 сентября на втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Остраве пары выступят с короткими программами.
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Пары
Начало – 15.50 по московскому времени.
Первая разминка
1. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
2. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия)
3. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
4. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
Вторая разминка
5. Люси Хэй – Кайл Маклеод (Великобритания)
6. София Барам – Даниил Тюменцев (США)
7. Кайла Смит – Энди Денг (США)
8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)