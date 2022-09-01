Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Барам и Тюменцев, Смит и Денг, Панетта и Трэшер выступят с произвольными программами

2 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве пары покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Пары

Произвольная программа

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

2. Люси Хэй – Кайл Маклеод (Великобритания)

3. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)

4. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

Вторая разминка

5. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

6. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

7. Кайла Смит – Энди Денг (США)

8. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)

Положение после короткой программы

1. София Барам – Даниэль Тюменцев (США) – 63,77

2. Кайла Смит – Энди Денг (США) – 54,39

3. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 47,93

4. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 43,37

5. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 42,34

6. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия) – 39,12

7. Люси Хэй – Кайл Маклеод (Великобритания) – 29,41

8. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 27,45

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве