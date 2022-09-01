Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Барам и Тюменцев, Смит и Денг, Панетта и Трэшер выступят с произвольными программами

2 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве пары покажут произвольные программы.
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Пары
Произвольная программа
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
2. Люси Хэй – Кайл Маклеод (Великобритания)
3. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)
4. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
Вторая разминка
5. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
6. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
7. Кайла Смит – Энди Денг (США)
8. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)
Положение после короткой программы
1. София Барам – Даниэль Тюменцев (США) – 63,77
2. Кайла Смит – Энди Денг (США) – 54,39
3. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 47,93
4. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 43,37
5. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 42,34
6. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия) – 39,12
7. Люси Хэй – Кайл Маклеод (Великобритания) – 29,41
8. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 27,45