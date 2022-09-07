Коляда исполнил новую произвольную программу без четверных на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга, Мозалев, Игнатов и Гуменник упали по два раза

Фигуристы Михаил Коляда, , и представили новые произвольные программы в рамках контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга.

Коляда не исполнял четверных. Он сделал тройной лутц, тройной тулуп, тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер, одинарный аксель, тройной тулуп и каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Игнатов упал с четверного риттбергера в начале программы. Затем он прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), двойной тулуп, одинарный аксель – двойной тулуп. В конце упал с тройного флипа.

Гуменник упал с четверного лутца, затем прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной флип. Во второй половине программы он упал с четверного сальхова, сделал тройной аксель с ошибкой и исполнил каскад тройной лутц – двойной тулуп – двойной аксель.

Мозалев ошибся на четверном сальхове, прыгнул четверной тулуп – двойной тулуп, двойной риттбергер, тройной аксель – двойной тулуп (коснулся льда рукой), затем упал с четверного тулупа и тройного акселя, а в конце сделал каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.