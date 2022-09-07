Евгений Плющенко: «Сезон начался с четырех побед нашей школы на первенстве Москвы. Благодарю тренерский штаб за проделанную работу»

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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко поделился успехами воспитанников своей академии «Ангелы Плющенко».

«Сезон начался с четырех побед нашей школы на первенстве Москвы!

Мария Мазур сенсационно выиграла эти соревнования по КМС. Вероника Жилина – 3 место. Кирилл Сарновский – серебро по КМС и Ярослав Хрулев – золото по 1 спортивному разряду.

Благодарю весь тренерский штаб академии Плющенко за проделанную работу!» – написал Плющенко. 

Первенство Москвы. Мазур одержала победу, Куликова – 2-я, Жилина – 3-я, Рубцова – 5-я, Захарова – 6-я

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