Евгений Плющенко: «Сезон начался с четырех побед нашей школы на первенстве Москвы. Благодарю тренерский штаб за проделанную работу»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко поделился успехами воспитанников своей академии «Ангелы Плющенко».
«Сезон начался с четырех побед нашей школы на первенстве Москвы!
Мария Мазур сенсационно выиграла эти соревнования по КМС. Вероника Жилина – 3 место. Кирилл Сарновский – серебро по КМС и Ярослав Хрулев – золото по 1 спортивному разряду.
Благодарю весь тренерский штаб академии Плющенко за проделанную работу!» – написал Плющенко.
Первенство Москвы. Мазур одержала победу, Куликова – 2-я, Жилина – 3-я, Рубцова – 5-я, Захарова – 6-я