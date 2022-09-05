Жилина сменила короткую программу по инициативе Плющенко. Теперь он выступает под музыку из балета Чайковского «Лебединое озеро»

Теги сборная России фото женское катание Вероника Жилина музыка Фигурное катание

Российская фигуристка Вероника Жилина представила новую короткую программу на юниорском первенстве Москвы.

Спортсменка исполнила прокат под версию музыки Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».

Тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщил «СЭ», что смена программы произошла по его инициативе.

В августе Жилина выступала с короткой программой на контрольных прокатах в Новогорске под композицию Je Taime в исполнении Франсуа Паради.

Радионова о критике программ Жилиной: «Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос. В интернете много что пишут, для нас важно услышать представителей федерации»

Кадр из трансляции ютуб-канала MainStream:

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