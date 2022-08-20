Евгений Плющенко: «В произвольной Жилиной планируем три четверных – два сальхова и тулуп. Девочка вытянулась, но координацию не потеряла»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о подготовке фигуристов к новому сезону. 

Из академии Плющенко в контрольных прокатах, которые прошли 18-19 августа в Новогорске, участвовали Софья Титова, Вероника Жилина, Кирилл Сарновский и Максим Автушенко. 

«Учитывая прошлогодний опыт, мы сделали выводы. В прошлом году на юниорских прокатах наши ребята были готовы лучше остальных. Но важно не только удивить на прокатах, а грамотно достойно пройти весь сезон, успешно, без травм. Поэтому в этот раз будем показывать то, что уже наработано.

По контенту программ: в произвольной Ники планируем три четверных – два сальхова и тулуп. Девочка вытянулась, но координацию не потеряла. Работает, трудится, хочет побеждать.

Соня Титова тоже выросла, поэтому, конечно, поначалу были сбои. Рост пошел, да и после отпуска включаться в тренировки тяжеловато. Но сейчас только начало сезона. Соня старается.

За лето вырос и Кирилл Сарновский, следствием чего стала небольшая раскоординация. Но это нормально. Я помню по себе, когда растешь, то вроде все то же самое делаешь, но не получается, и не понимаешь, почему. Тут нужно время. Торопиться не надо. Все придет.

По программам. Соне Титовой мы поменяли обе программы. Короткая – «Чардаш», произвольная – «Paint in Black». Практически всем ребятам, за исключением Вероники Жилиной, программы поставил наш тренер и постановщик Дмитрий Михайлов. Веронике – Лена Радионова.

Нам очень понравилось с Леной работать. Все четко, профессионально. Короткая программа Вероники – «Je t’aime» в исполнении Севары, произвольная – «Танго Роксаны» из фильма «Мулен Руж».

Максим участвует в прокатах вне конкурса, потому что один из спортсменов заболел, и нам предложили заявить фигуриста нашей школы. Мы организовали свои прокаты, в которых участвовали Марк Лукин, Никита Сарновский и Автушенко.

И по спортивному принципу поехал Максим, который откатал произвольную чисто, с двумя четверными, двумя тройными акселями. Все разрешилось по-честному», – сказал Плющенко. 

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