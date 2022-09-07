Нугуманова о популярности: «Иногда это мешает. Идешь – тебя узнают в городе. Даже картошку нельзя нормально поесть!»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась мнением о своей популярности.

– Как ты относишься к популярности, которая так выросла за последний год?

– На самом деле, хорошо. Почему нет? Это мне не мешает жить. Иногда мешает. Идешь – тебя узнают в городе.

Мы вчера с подругой сидели во «Вкусно – и точка». Первый день на ногах, решила выйти на улицу, обсуждаем свои дела. Сидим, кушаем. И рядом ребята говорят: «Да это же Лиза Нугуманова!»

Даже картошку нельзя нормально поесть! Но нет, это не плохо, – сказала фигуристка.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США