Российский фигурист рассказал о планах по усложнению контента.

Сегодня он выступил с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

– Сегодня что-то не получилось, что сказать. На разминке неплохо размялся, но прокат не задался. Ничего, первые прокаты в сезоне у меня не идут сразу хорошо. Со временем пару раз прокатах, станет лучше. Прыжки все могу сделать.

– Со здоровьем все в порядке?

– Пока да, никаких проблем нет.

– Есть планы на усложнение контента?

– Как закончился прошлый сезон, сразу начал усложнять. В короткой пытался лутц и риттбергер делать, два четверных. В произвольной придумано три-четыре варианта, каждый из них сложнее, чем в прошлом сезоне. Самый сложный – все четверные и тройной аксель. Пять четверных, но рабочий вариант – четыре.

– Твоя мама сказала, что твой рост – 184 сантиметра. Не тяжело?

– Я даже не заметил, просто ради интереса решил измериться. На качестве прыжков не сказывается, прыжок выше стал. Не пробовали с Макаром Игнатовым выяснить, кто выше, рядом не вставали.

– Как тебе звание самого высокого одиночника России?

– К нему нужно еще что-то, просто быть самым высоким меня не устраивает.

– Успеваешь совмещать тренировки с учебой в университете?

– Сегодня пришлось пропустить математику, прокаты задержались на полчаса. Думал, на лекцию не успею, приду на практику, но тоже не успеваю.

– Проблем с преподавателями не будет?

– Я принесу расписание тренировок и соревнований, зачеты и лабораторные будут либо до, либо после. С преподавателями пока лично не знакомился. Весь ИТМО в курсе, что я фигурист, в новостях это было, все знают, – сказал Гуменник.