Петр Гуменник: «Мне бы хотелось, чтобы российским фигуристам дали возможность выступать на международных соревнованиях к Олимпиаде-2026»

Российский фигурист рассказал о желании выступить на -2026 в Милане.

– У вас много планов, которые, как кажется, совсем не связаны со спортом. Тем не менее, вы не планируете оставлять тренировки. Где вы все-таки больше видите себя в будущем – в спорте или в программировании?

– Мне бы хотелось, чтобы российским фигуристам дали возможность выступать на международных соревнованиях к следующей Олимпиаде в 2026 году. Думаю, любой спортсмен мечтает оказаться на таком крупном турнире. К тому же, для этого у меня есть хорошие шансы: на прошедшей Олимпиаде я был первым запасным в команде одиночных фигуристов. Это значит, что если кто-то не смог бы выступить, это место занял бы я. Сейчас я рассчитываю, что следующие четыре года буду расти и идти вперед, чтобы быть первым не в запасе, а в основном составе сборной.

Но как профессиональный фигурист я могу выступать на соревнованиях примерно до 27 лет, потому что после 24-х пик физического развития человека проходит и кататься становится все труднее. Поэтому мне придется что-то менять, и один из вариантов, чем можно заняться после завершения карьеры, – стать тренером. Я не очень хочу работать на этой должности, но и не отбрасываю такую возможность. Пока мое основное направление – информатика и биоинформатика, – сказал Гуменник.