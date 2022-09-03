Гуменник о поступлении в ИТМО: «Давно хотел заниматься биоинформатикой. В итоге решил: чтобы достичь цели, лучше выбрать путь через IT-сферу»

Российский фигурист рассказал, почему решил поступить в университет ИТМО.

– Часто фигуристы поступают в спортивные учебные заведения, например НГУ им. П.Ф. Лесгафта, чтобы сочетать спорт и учебу, но вы остановились на ИТМО. Почему?

– В НГУ им. П.Ф. Лесгафта мне как профессиональному фигуристу учиться и сдавать экзамены было бы совсем несложно. Может быть, параллельно с ИТМО, начиная со второго курса, я буду обучаться и там.

К тому же, поступая в неспортивный университет, мне хотелось уменьшить риски, связанные с фигурным катанием – например, сейчас, как все прекрасно знают, российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях. Хорошо, что в нашей стране организовали свои турниры, и в наступающем сезоне я буду в них участвовать.

Мне кажется, российские соревнования могут стать неплохой заменой зарубежным прокатам. Но, возможно, никакой замены и не произойдет. Есть риск, что в долгосрочной перспективе фигурное катание может перестать быть интересным видом спорта, соответственно приток молодых спортсменов уменьшится. В результате у нас будет больше тренеров, чем тренируемых.

Уехать из Петербурга, чтобы поступить в московский вуз, я не мог, потому что именно здесь находится мой тренер и спортивный клуб. Изначально я выбирал между ИТМО, СПбГУ и ВШЭ, но ИТМО привлек меня больше всего. Я сразу понял, что здесь довольно хорошо относятся к спортсменам. Мне добавили десять баллов за Европейский юношеский олимпийский фестиваль, а сотрудники университета сразу связались со мной, чтобы рассказать об ИТМО и помочь с поступлением.

– Почему вы выбрали направление «Информатика и вычислительная техника»?

– Я давно хотел заниматься биоинформатикой, поэтому и хотел поступить в медицинский вуз, чтобы впоследствии стать генетиком или биотехнологом. Мне интересны генные модификации и лечение генетических заболеваний. Сейчас существуют препараты, которые могут бороться с такими недугами, но они либо очень дорогие, либо имеют много побочных эффектов. Мне хотелось бы попробовать сделать такие лекарства лучше.

Но в итоге я решил: чтобы достичь своей цели, лучше выбрать путь через IT-сферу, для меня он будет более простым. Информатика – более универсальное направление. Если я пойму, что биоинформатика мне не подходит, у меня все равно останется много вариантов, чем я мог бы заняться в жизни. Например, пойти в разработку программного обеспечения, это тоже меня привлекает.

– Чем вы планируете заниматься в ИТМО?

– Пока просто учиться, потому что, вероятно, мне придется тратить много времени на спорт. К тому же, я смотрел отзывы о направлении и понял, что обучение на первых двух курсах довольно сложное и мало кому удается совмещать его с чем-то еще. Я постараюсь все успеть, поэтому по утрам буду ходить в университет, а по вечерам – в спортивный клуб на тренировки. А домашние задания и групповые проекты буду делать поздними вечерами.

Но после бакалавриата мне бы хотелось получить еще и диплом магистра, чтобы расширить свои возможности и потенциал, например, в области биоинформатики. В ИТМО как раз есть такая магистратура «Биоинформатика и системная биология», – сказал Гуменник.