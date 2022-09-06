Авербух о фанатах фигуристок: «Как только ты просто начинаешь перечислять спортсменок, то фанаты замечают, кого ты назвал первым – и ты сразу же становишься врагом для всех остальных»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о фанатах российских фигуристок.

«Наша команда в Пекине-2022 выступила блестяще. Конечно, сейчас флагманами являются наши потрясающие девчонки. Я знаю, что у каждой из них своя армия фанатов. Как только ты их просто начинаешь перечислять, то фанаты замечают, кого ты назвал первым и ты сразу же становишься врагом для всех остальных.

Народ просто так безапелляционно... Даже не знаю, как назвать всех троих сразу. То есть четверых. Ну вот – сказал троих: «Он кого-то не назвал, переобулся». Не надо строить своих... Мы действительно все за.

Команда выступила блестяще, мы именно в команде взяли золото в Пекине. У нас фантастические девчонки. В порядке мест: , , и Лиза Туктамышева, те, кто не доехал до . У нас получилась золотая плеяда. Катались все абсолютно великолепно», – рассказал Авербух на конференции «Большая Перемена» и «Лидер XXI века».