Певец Руссо о деле Валиевой: «Я злюсь, когда смотрю на эту происходящую в мире ерунду»

Певец Авраам Руссо высказался о ситуации с допинг-делом в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

Накануне Руссо выступал в Москве на закрытии Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

– Какой ваш любимый вид спорта?

– Как и у всех – футбол, знаю все правила. Слежу за большим и настольным теннисом. Фигурное катание люблю смотреть с детства, но в правилах не разбираюсь.

– Как вы думаете, чем закончится история с Камилой Валиевой?

– Я не судья, я не решаю ничего. Я злюсь, когда смотрю на эту происходящую в мире ерунду, – сказал Руссо.

Спартакиаду закрыли (хотя она еще идет) дискотекой 2000-х: Акула перепела Высоцкого, Reflex – Ротару, даже министр спорта взял микрофон

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу