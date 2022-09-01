Сергей Добрин: «Жилиной поставили совсем взрослые программы, она пока не понимает, что вообще катает, нет эмоциональной вовлеченности»

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин оценил итоги контрольных прокатов юниорок в Новогорске, которые проходили 18-19 августа.

«У юниорок самые взрослые по представлению короткие программы были у Зининой и Захаровой, женственные такие, этим и выделялись. Правда, в произвольной уже все заметно сырое, квады у Насти пока что только обозначены, а у Марии, как и в прошлом сезоне, стабильно недокрут и падение.

У Яметовой были интересные хореографические фишечки в короткой. Жилиной поставили совсем взрослые программы, но пока что она не понимает, что вообще катает, совсем нет эмоциональной вовлеченности. Прыжки так же, огромный потенциал, может делать несколько квадов, но пока что все очень нестабильно.

Рубцова делает упор, как Косторная когда-то, на аксель вместо квадов – с переменным успехом, но пытается прыгать. Мария Гордеева что-то совсем потерялась на фоне других как программами, так и прыжками, форма, видимо, для ее ультра-си еще не оптимальная.

Двоеглазова попыталась прыгнуть в произвольной сразу два четверных лутца, один даже выехала. Будет стараться стать одним из лидеров, правда, в катании чего-то ей не хватает. Все аккуратно так, мило, но немного по-детски, не хватает ей то ли скорости, то ли какой-то яркости в презентации.», – отметил Добрин.

Жилина катается под «Танго Роксаны», Двоеглазова – под саундтрек из «Ла-Ла Лэнд», у Садковой – музыка из фильма «Привидение»: юниорки показали новые произвольные программы

Радионова о критике программ Жилиной: «Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос. В интернете много что пишут, для нас важно услышать представителей федерации»