Елена Буянова: «Косторная пришла ко мне психологически уязвимой, с боязнью прыжков. Она боялась приземлиться и опять сломать руку»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию рассказала о работе с чемпионкой Европы 2020 года .

Сегодня фигуристку госпитализируют для проведения операции по поводу травмы бедра.

«Оно (здоровье) оказалось еще хуже, чем я предполагала. Мы с ней договорились – давай просто попробуем (поработать вместе). Чтобы и я, и она сама смогла понять, как она сможет работать после двух переломов подряд, которые тоже случились не просто так.

Она пришла ко мне еще более психологически уязвимой, с боязнью прыжков. Она боялась приземлиться и опять сломать руку.

Рисков много, но когда перед тобой такой талант как Косторная, ей нужно дать возможность перезагрузиться. Если у человека есть такое желание, конечно», – сказала Буянова.

Она добавила, что Косторная «очень лихая, любопытная – даже чересчур».

«Попробовать по-настоящему мы пока не смогли, но я не могу ее бросить в нынешней ситуации. Я приняла ее душой и прикипела уже к ней», – отметила тренер.