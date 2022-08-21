Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Куршевеле

С 23 по 28 августа во французском Куршевеле пройдет первый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию сезона-2022/23.
Российские фигуристы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
1-й этап
Куршевель, Франция
25 августа, четверг
Начало соревнований – 15.15
Юниорки, короткая программа
Юниоры, короткая программа
26 августа, пятница
Начало соревнований – 15.30
Танцы на льду, ритм-танец
Юниорки, произвольная программа
27 августа, суббота
Начало соревнований – 13.00
Юниоры, произвольная программа
Танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Подробное расписание будет добавлено позже – когда появится на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге, Ереване, Гданьске