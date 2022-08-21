Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Куршевеле

С 23 по 28 августа во французском Куршевеле пройдет первый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию сезона-2022/23.

Российские фигуристы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Куршевель, Франция

25 августа, четверг

Начало соревнований – 15.15

Юниорки, короткая программа

Юниоры, короткая программа

26 августа, пятница

Начало соревнований – 15.30

Танцы на льду, ритм-танец

Юниорки, произвольная программа

27 августа, суббота

Начало соревнований – 13.00

Юниоры, произвольная программа

Танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Подробное расписание будет добавлено позже – когда появится на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге, Ереване, Гданьске