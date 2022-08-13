Тренер академии Плющенко: «Не могу сказать, из‑за чего возникла травма Косторной, но момент нехватки ОФП исключать нельзя»

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Тренер академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян ответил на вопрос о возможных причинах травмы фигуристки Алены Косторной.

В конце августа спортсменка перенесет операцию на бедре. Она тренировалась в академии в сезоне-2020/21, а впоследствии высоко оценила уровень общей физической подготовки в академии.

– С какой целью в академии делаете такой уклон на ОФП?

– Фигурное катание – сложный координационный вид спорта. Внедряем большое количество ОФП, чтобы спортсмен был всеобще развит. Чтобы подготовить спортсмена к каскаду из нескольких тройных прыжков или четверному, нужно проделать с ним работу в зале. Продумываем тренировки так, чтобы фигурист смог выдержать нагрузку в течение всего сезона и не получить травмы.

– Формируете тренировки самостоятельно или вместе с Плющенко?

– У меня есть свои задумки и авторские упражнения, но тренировки продумываем с Евгением Викторовичем. Работаем в тандеме с ледовыми тренерами.

– Вы работали с Косторной?

– Работал немного. Но Алена, в основном, работала с Сергеем Розановым.

– Мог ли недостаток ОФП стать причиной травмы Косторной?

– Алена – спортсменка опытная. Не могу точно сказать, из‑за чего возникла травма, но момент нехватки ОФП исключать нельзя. Нужно подробно разбираться в проблеме, но такой вариант возможен.

– Верите в возвращение Алены?

– Я верю во всех спортсменов всегда и везде. Нет ничего невозможного, – сказал Газазян.

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