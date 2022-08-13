Петр Гуменник: «Поступил в ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники. Заниматься только фигурным катанием – скучно»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о своем образовании.

– В этом году сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. С прошлого года у меня остались математика (78) и русский язык (98). Поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Направление – информатика и вычислительная техника. При поступлении еще добавили 10 баллов за Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

– Учеба в университете не помешает тренировкам?

– Надеюсь, что нет. Хотя спрашивал тех, кто там уже учится. Они сказали: чтобы совмещать учебу и спорт, нужно быть либо гением, либо хитрецом. Я люблю создавать себе испытания. Заниматься только фигурным катанием – скучно. Однообразие может привести даже к выгоранию.

– Увидим тебя на контрольных прокатах сборной России?

– Да, буду выступать, – рассказал 20-летний спортсмен.

Гуменник – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года. В прошлом сезоне он занял пятое место на взрослом чемпионате России.

Наш фигурист Петр Гуменник сдал ЕГЭ по русскому языку на 98 баллов! Откуда такой талант? А где ошибся?