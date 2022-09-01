Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Со, Йошиока, Нордебак, Мемола, Жарков представят произвольные программы

2 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве юноши выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Третья разминка

11. Александр Власенко (Венгрия) – 57,08

12. Тонцзэ Тиан (Китай) – 59,12

13. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 59,89

14. Хару Какиучи (Япония) – 64,58

15. Алекса Ракич (Канада) – 65,33

Четвертая разминка

16. Кай Ковар (США)

17. Максим Жарков (США)

18. Николай Мемола (Италия)

19. Андреас Нордебак (Швеция)

20. Нозому Йошиока (Япония)

21. Мингю Со (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Мингю Со (Южная Корея) – 74,39

2. Нозому Йошиока (Япония) – 72,03

3. Андреас Нордебак (Швеция) – 72,01

4. Николай Мемола (Италия) – 71,56

5. Максим Жарков (США) – 71,04

6. Кай Ковар (США) – 69,11

7. Алекса Ракич (Канада) – 65,33

8. Хару Какиучи (Япония) – 64,58

9. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 59,89

10. Тонцзэ Тиан (Китай) – 59,12

11. Александр Власенко (Венгрия) – 57,08

12. Давид Седей (Словения) – 49,64

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве