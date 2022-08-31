Мухаметзянова о замечаниях по поводу веса: «Это было почти всю мою сознательную жизнь. Только у Слюсаренко не было насилия»

Российская фигуристка Диана Мухаметзянова, выступавшая в парном катании, рассказала о проблемах с весом на протяжении карьеры.

– В прощальном напутствии ваша мама написала про эмоциональное насилие, которого в вашей спортивной жизни было очень много. О чем именно идет речь?

– Все началось, когда мне было шесть лет и я перешла к тренеру, у которой занималась до ухода в пары. Мне постоянно делали замечания, и в следующей тренерской группе тоже.

Я всегда была крупненькой, даже в детстве. Это моя беда – что худобой природа не наделила. Но боролась, старалась. Не хочется озвучивать подробности неприятных разговоров и вообще вспоминать их. Это и так было почти всю мою сознательную жизнь.

Только у Павла Сергеевича (Слюсаренко) не было насилия. Может, потому, что к 18 годам я уже научилась контролировать свой вес и в период тренировок в Перми выглядела хорошо.

– Пытались ли бывшие тренеры, критиковавшие вас, помочь с врачами? Например, диетологом, эндокринологом? Может, профильные специалисты разрабатывали вам индивидуальную схему питания?

– Такое было в группе Арины Андреевны Ушаковой. Все мы – сборники – проходили медосмотр: проверяли наши рост и вес, индекс тела. В медицинском центре нашли диетолога, благодаря которому я похудела на полтора килограмма. Потом обратились к еще одному диетологу, с ней мы работали почти до отчисления из школы .

Лечение помогало, но не всегда. Дело в том, что мой организм очень быстро привыкает к еде и мне нельзя кушать одно и то же. А врач рекомендовал именно так. Помню, меня похвалили за похудение, вес какое-то время держался в норме, а потом начал прибавляться. Это был сложный для меня период: вроде делала все, что советовал врач, а результаты на весах говорили, будто ничего не делаю.

То есть все диетные усилия стали напрасными, и в итоге я рассталась с диетологом. Это одна из причин разногласий с тренерами.

– А как вам помогали держать форму пермские тренеры?

– Они на меня никогда не давили с этим вопросом. Бывало 200-300 лишних граммов, но я быстро все устраняла. Единственное, после отпуска была не в форме – расслабилась за время отдыха. Но сразу начала работать над снижением веса. Меня лишь деликатно направляли, воздействия не было.

– Как вы психологически преодолевали описанные проблемы?

– Мне всегда помогала мама. Она давала ценные советы, поддерживала во всем. Моя мама – спортивный психолог, консультирует фигуристов, гимнастов, прыгунов в воду. Летом она работала с футбольной командой, сейчас взяла хоккейную команду.

Поэтому, отвечая параллельно на ваш следующий вопрос, объясню суть маминых слов: после опыта со мной она теперь знает, как нельзя поступать со спортсменами. Мама многое поняла именно как профессиональный психолог, – сказала Мухаметзянова.