«Эмоционального насилия было много. Диана выплакала море слез». Мама Мухаметзяновой объявила об уходе фигуристки из спорта

Теги сборная России пары Нина Мозер Павел Слюсаренко Диана Мухаметзянова Илья Миронов Владислав Антонышев Фигурное катание

Эльмира Мухаметзянова, мать российской фигуристки-парницы Дианы Мухаметзяновой, сообщила о завершении спортивной карьеры дочери. 

«Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это ее личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю. Точка невозврата! Дальше пути нет!

Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребенка, море слез выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило.

Но этот путь прекрасен и сложен одновременно. Диана навсегда вписала свое имя в историю юниорского мирового фигурного катания!

За столь короткий срок моя дочь стала победителем и призером этапов кубка Ростелеком, победителем Финала Кубка России, призером этапов Гран-При, серебряным призером Финала Гран-при, серебряным призером юношеских Олимпийских игр.

На протяжении 14 лет моя дочь боролась и побеждала, борьба была настолько сложная, порой невыносимая, но оно стоило того! Благодарю Всевышнего, что Диана вышла из этого здоровой и полной сил идти дальше и развиваться

Безгранично уважаю и очень горжусь своей дочерью, благодаря ей я нашла свое истинное призвание, помогать другим людям становиться сильнее – это прямо мое!

Мой личный опыт очень помогает мне в работе со спортсменами. Теперь я точно знаю, как НЕЛЬЗЯ поступать со спортсменами, и буду нести это в массы!

Милая моя девочка, любовь моя, смело иди вперед, все двери перед тобой открыты! Если ты в 16 лет смогла покорить олимпийскую высоту, значит сейчас тебе точно покорится любая высота, главное, бери выше и иди смелее, а мы тебя всегда поддержим! Очень тебя любим и верим.

Отдельное огромное спасибо всем, кто был рядом с Дианой на протяжении этого пути!» – написала мама спортсменки в соцсети.

Мухаметзянова выступала с Ильей Мироновым, а затем – с Владиславом Антонышевым. После распада дуэта с Антонышевым в ноябре 2021 года фигуристка перешла из группы Нины Мозер к Павлу Слюсаренко.

В июле стало известно, что фигуристка покинула группу Слюсаренко. 

Хореограф Рамиль Мехдиев: «Мухаметзянова два года не могла похудеть. Все это время она работала в полноги и не хотела выполнять никаких требований»

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