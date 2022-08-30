Мухаметзянова о завершении карьеры: «Давно хотела себя попробовать в роли официанта. С этого и начну, а там как пойдет»

Российская фигуристка Диана Мухаметзянова, выступавшая в парном катании, рассказала о планах после завершения карьеры.

Ранее мать спортсменки сообщила об уходе Дианы из спорта в связи с «эмоциональным насилием».

«Планирую учиться в колледже и работать. Давно хотела себя попробовать в роли официанта.

С этого и начну, а там как пойдет, мне всегда был интересен ресторанный бизнес. Хочу изучить его изнутри», – заявила Мухаметзянова, отметив, что по возможности готова участвовать в ледовых шоу.

«Эмоционального насилия было много. Диана выплакала море слез». Мама Мухаметзяновой объявила об уходе фигуристки из спорта