Контрольные прокаты юниоров. Леонтьева и Горелкин, Овсянкина и Самохин, Рыбакова и Махноносов покажут ритм-танцы

Сегодня в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России дуэты покажут ритм-танцы.

Контрольные прокаты юниоров

Новогорск

Танцы на льду

Ритм-танцы

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Елизавета Малеина – Григорий Родин

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Полина Пилипенко – Павел Драко

Алиса Овсянкина – Матвей Самохин

Анна Коломенская –

София Алексова – Илья Владимиров

Арина Горшенина – Илья Макаров

Таисия Линчевская – Андрей Пылин

Анна Румак – Глеб Гончаров

Анна Щербакова – Егор Гончаров

– Марк Волков