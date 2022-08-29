Контрольные прокаты юниоров. Леонтьева и Горелкин, Овсянкина и Самохин, Рыбакова и Махноносов покажут ритм-танцы

Сегодня в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России дуэты покажут ритм-танцы.
Контрольные прокаты юниоров
Новогорск
Танцы на льду
Ритм-танцы
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участники
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Елизавета Малеина – Григорий Родин
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
Полина Пилипенко – Павел Драко
Алиса Овсянкина – Матвей Самохин
Анна Коломенская – Артем Фролов
София Алексова – Илья Владимиров
Арина Горшенина – Илья Макаров
Таисия Линчевская – Андрей Пылин
Анна Румак – Глеб Гончаров
Анна Щербакова – Егор Гончаров
София Качушкина – Марк Волков