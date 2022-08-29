США и Япония – главные рынки в фигурном катании, Япония и Украина – лидеры по просмотрам в ютубе (отчет ISU за сезон-2020/21)

Международный союз конькобежцев опубликовал отчет о работе интернет-площадок в сезоне-2020/21.

Согласно изученным данным 83% зрителей фигурного катания в интернете – женщины, что на 1% больше, чем было в сезоне-2019/20. 27% болельщиков – младше 24 лет, 21% – зрители от 25 до 34 лет.

Главные рынки фигурного катания – США (18%) и Япония (11%). Россия в топ-2 не вошла.

По просмотрам на ютуб-канале ISU – в лидерах Япония (1,6 млн) и Украина (1 млн). При этом зрители из Канады вышли в лидеры по времени просмотра видео – в среднем 15 минут и 22 секунды за раз. России в этой статистике нет.

Доклад о популярности фигурки: главные рынки – Япония и США, у Трусовой рекорды по просмотрам, а Косторная интереснее Щербаковой