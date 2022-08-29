Максим Траньков: «Думаю, ситуация с убытками станет для ISU первым печальным звоночком. Но быстро ограничения отменены не будут»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне отстранения российских спортсменов.

Сообщалось, что ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение финансовых потерь, связанных в том числе с недопуском России к международным стартам.

«Я не очень сведущ в вопросах финансирования и ценообразования, но, когда ISU накладывал на Россию санкции, сразу были понятны две вещи. Во-первых, фигурное катание очень популярно у нас в стране. Во-вторых, отечественные фигуристы имеют огромную базу фанатов по всей планете. Было наивно ожидать, что их отстранение пройдет бесследно.

Про турниры я вообще не говорю. Я, например, не понимаю, кто будет смотреть чемпионат Европы. Наши ребята регулярно привозили оттуда по три-четыре золотые медали. Теперь практически во всех видах уровень сильно упадет, и не очень понятно, смогут ли такое соревнование вообще продать», – сказал Траньков.

«Думаю, для ISU эта ситуация станет первым печальным звоночком. Но мне сложно предсказать, способно ли это повлиять на федерацию и привести к снятию санкций с россиян. Моего погружения в тему не хватает, чтобы дать ответ на этот вопрос.

К сожалению, боюсь, быстро ограничения отменены не будут. Не отношу себя к числу оптимистов, которые верят, что через сезон нас вернут», – добавил он.

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