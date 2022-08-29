Максим Траньков: «Думаю, ситуация с убытками станет для ISU первым печальным звоночком. Но быстро ограничения отменены не будут»

Двукратный олимпийский чемпион высказался об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне отстранения российских спортсменов.

Сообщалось, что зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение финансовых потерь, связанных в том числе с недопуском России к международным стартам.

«Я не очень сведущ в вопросах финансирования и ценообразования, но, когда ISU накладывал на Россию санкции, сразу были понятны две вещи. Во-первых, фигурное катание очень популярно у нас в стране. Во-вторых, отечественные фигуристы имеют огромную базу фанатов по всей планете. Было наивно ожидать, что их отстранение пройдет бесследно.

Про турниры я вообще не говорю. Я, например, не понимаю, кто будет смотреть чемпионат Европы. Наши ребята регулярно привозили оттуда по три-четыре золотые медали. Теперь практически во всех видах уровень сильно упадет, и не очень понятно, смогут ли такое соревнование вообще продать», – сказал Траньков.

«Думаю, для ISU эта ситуация станет первым печальным звоночком. Но мне сложно предсказать, способно ли это повлиять на федерацию и привести к снятию санкций с россиян. Моего погружения в тему не хватает, чтобы дать ответ на этот вопрос.

К сожалению, боюсь, быстро ограничения отменены не будут. Не отношу себя к числу оптимистов, которые верят, что через сезон нас вернут», – добавил он.

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