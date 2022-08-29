Роднина о финансовых потерях ISU: «Послеолимпийские ЧМ всегда не слишком интересны болельщикам. Серьезный удар нанесло и отстранение россиян»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о финансовой ситуации Международного союза конькобежцев (ISU).

Сообщалось, что ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков, связанных в том числе с недопуском сборной России к международным стартам.

«Думаю, речь идет не только о фигурном катании, но и о конькобежном спорте и шорт-треке, все же федерация у нас общая.

В этих видах у россиян тоже хорошие результаты. И соревнования с их участием также показывает телевидение. Скорее всего, финансовые потери как раз связаны с трансляциями турниров, а также с продажей рекламы.

Если же брать фигурное катание, сказался и тот факт, что послеолимпийские чемпионаты мира всегда не слишком интересны болельщикам. Серьезный удар нанесло и отстранение россиян. Все-таки без них уровень очень сильно упал», – заявила Роднина.

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