Навка об убытках ISU: «То, что интерес к фигурному катанию в мире после запрета участвовать в соревнованиях россиянам упадет, было очевидно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне отстранения российских спортсменов.

Сообщалось, что зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение финансовых потерь, связанных в том числе с недопуском России к международным стартам.

«Я не специалист в области финансов, но то, что интерес к фигурному катанию в мире после запрета участвовать в соревнованиях россиянам в любом случае упадет, было очевидно. Я говорила об этом еще тогда, когда ISU выносил свой вердикт.

Теперь они вынуждены отвечать за свои ошибки. Факт остается фактом. Они сами подтвердили, что несут убытки из-за собственных действий. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мы с вами живем в очень интересное время», – сказала Навка.

«Уверена, международная федерация в состоянии снять ограничения с отечественных фигуристов. Ведь ФИДЕ почему-то не отстранила россиян, и они продолжают играть, пусть и в нейтральном статусе.

Тут все зависит от конкретной организации. Но если у людей включится мозг, снятие санкций возможно. Самое печальное – осознавать, что спорт раньше никогда не был так тесно смешан с политикой. Происходит беспредел», – добавила экс-фигуристка.

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