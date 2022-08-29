Жулин об убытках ISU из-за отстранения россиян: «Естественно, интерес к фигурному катанию будет падать. Может, они задумаются»

Теги сборная России ISU танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских спортсменов.

Сообщалось, что ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение финансовых потерь, связанных с недопуском сборной России к международным стартам.

«Это не положительная новость, а скорее разумная. Это все равно, что взять самое лучшее и вообще убрать. Естественно, интерес к фигурному катанию будет падать.

Может, они задумаются. Выросли ли наши шансы вернуться в фигурное катание по сравнению с мартом? Нет, не выросли», - сказал Жулин.

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