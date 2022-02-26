Финал Кубка России. Юниоры. Кагановская и Ангелопол, Мамченкова и Волков покажут произвольные танцы

27 февраля в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Дуэты выступят с произвольными танцами.

Кубок России

Финал

Саранск

Танцы на льду, юниоры

Произвольный танец

Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. София Качушкина – Олег Муратов

2. Анна Коломенская – Артем Фролов

3. Елизавета Малеина – Григорий Родин

4. София Алексова – Илья Владимиров

Вторая разминка

5. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров

7. Ольга Мамченкова – Марк Волков

8. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Положение после ритм-танца

1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 70,77

2. Ольга Мамченкова – Марк Волков – 64,06

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 62,87

4. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев – 60,36

5. София Алексова – Илья Владимиров – 57,94

6. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 57,48

7. Анна Коломенская – Артем Фролов – 55,29

8. София Качушкина – Олег Муратов – 54,32

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске