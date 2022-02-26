Финал Кубка России. Юниоры. Кагановская и Ангелопол, Мамченкова и Волков покажут произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Кубок России Артем Фролов Екатерина Каташинская Олег Муратов Ольга Мамченкова София Алексова Илья Владимиров Василиса Кагановская Валерий Ангелопол София Качушкина Фигурное катание

27 февраля в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Дуэты выступят с произвольными танцами.

Кубок России

Финал

Саранск

Танцы на льду, юниоры

Произвольный танец

Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. София Качушкина – Олег Муратов

2. Анна Коломенская – Артем Фролов

3. Елизавета Малеина – Григорий Родин

4. София Алексова – Илья Владимиров

Вторая разминка

5. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров

7. Ольга Мамченкова – Марк Волков

8. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Положение после ритм-танца

1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 70,77

2. Ольга Мамченкова – Марк Волков – 64,06

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 62,87

4. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев – 60,36

5. София Алексова – Илья Владимиров – 57,94

6. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 57,48

7. Анна Коломенская – Артем Фролов – 55,29

8. София Качушкина – Олег Муратов – 54,32

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные