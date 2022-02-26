Финал Кубка России. Юниоры. Кагановская и Ангелопол, Мамченкова и Волков покажут произвольные танцы

27 февраля в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Дуэты выступят с произвольными танцами.
Кубок России
Финал
Саранск
Танцы на льду, юниоры
Произвольный танец
Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. София Качушкина – Олег Муратов
2. Анна Коломенская – Артем Фролов
3. Елизавета Малеина – Григорий Родин
4. София Алексова – Илья Владимиров
Вторая разминка
5. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев
6. Анна Щербакова – Егор Гончаров
7. Ольга Мамченкова – Марк Волков
8. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Положение после ритм-танца
1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 70,77
2. Ольга Мамченкова – Марк Волков – 64,06
3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 62,87
4. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев – 60,36
5. София Алексова – Илья Владимиров – 57,94
6. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 57,48
7. Анна Коломенская – Артем Фролов – 55,29
8. София Качушкина – Олег Муратов – 54,32
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске