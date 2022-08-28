Роднина о спортсменах, не объявляющих о завершении карьеры: «Меня поражает федерация, которая обязана решать такие вопросы. Наверное, не хотят»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о спортсменах, которые не объявляют о завершении карьеры. 

– Загитова с Медведевой до сих пор не завершили карьеру официально.

– Так нельзя. Выбирай или одно, или другое.

– Может, стоит на законодательном уровне установить, что если не выступаешь, то уходишь из сборной?

– Причем здесь законодательный уровень? Федерация – это общественная организация. В этом плане тут законы не работают. Вы что-то путаете. Это не законы, а нормативы, которые принимает любая общественная организация.

– Меня просто поражает, что спортсмен может годами не выступать и числиться в сборной.

– А меня поражает не спортсмен, а федерация, которая обязана решать такие вопросы. Наверное, не хотят. Я понимаю, что бывают травмы, которым подвержены спортсмены, особенно молодые. Но нужно четко определиться, чтобы никто не занимал чужое место.

Главное, чтобы внутри страны была хорошая конкуренция, которая будет поднимать и спортсменов, и тренеров. Нужно не оглядываться все время назад, а двигаться вперед.

Я считаю, что у нас неправильно работает федерация. Мы имеем таких спортсменов и тренеров, но у нас нет никого в международной федерации. То есть все изменения в правилах принимаются без нас, – сказала Роднина. 

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой

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