Роднина о спортсменах, не объявляющих о завершении карьеры: «Меня поражает федерация, которая обязана решать такие вопросы. Наверное, не хотят»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о спортсменах, которые не объявляют о завершении карьеры.

– Загитова с Медведевой до сих пор не завершили карьеру официально.

– Так нельзя. Выбирай или одно, или другое.

– Может, стоит на законодательном уровне установить, что если не выступаешь, то уходишь из сборной?

– Причем здесь законодательный уровень? Федерация – это общественная организация. В этом плане тут законы не работают. Вы что-то путаете. Это не законы, а нормативы, которые принимает любая общественная организация.

– Меня просто поражает, что спортсмен может годами не выступать и числиться в сборной.

– А меня поражает не спортсмен, а федерация, которая обязана решать такие вопросы. Наверное, не хотят. Я понимаю, что бывают травмы, которым подвержены спортсмены, особенно молодые. Но нужно четко определиться, чтобы никто не занимал чужое место.

Главное, чтобы внутри страны была хорошая конкуренция, которая будет поднимать и спортсменов, и тренеров. Нужно не оглядываться все время назад, а двигаться вперед.

Я считаю, что у нас неправильно работает федерация. Мы имеем таких спортсменов и тренеров, но у нас нет никого в международной федерации. То есть все изменения в правилах принимаются без нас, – сказала Роднина.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой