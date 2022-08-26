Камила Валиева получила благодарственное письмо от Сергея Собянина

Теги сборная России женское катание Рустам Минниханов Сергей Собянин Камила Валиева Фигурное катание

Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель главы администрации Москвы Александр Горбенко передали фигуристке Камиле Валиевой благодарственное письмо от мэра столицы Сергея Собянина.

Спортсменку наградили на торжественном вечере, посвященном Дням культуры Республики Татарстан в Москве.

Валиева получила награду за активное участие в общественной жизни города и выдающиеся профессиональные достижения.

Камила Валиева: «Посетила торжественный вечер, посвященный Дням культуры Республики Татарстан в Москве. Спасибо за приглашение и теплый прием»

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